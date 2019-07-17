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Yangından yaralı kurtulan kartal tedavi altına alındı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde başlayan ardından Fethiye’ye sıçrayan ve yaklaşık 350 hektar alanın zarar gördüğü yangından yaralı kurtulan Kartal tedavi altına alındı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde başlayan ardından Fethiye'ye sıçrayan ve yaklaşık 350 hektar alanın zarar gördüğü yangından yaralı kurtulan Kartal tedavi altına alındı.


Dalaman ilçesine bağlı Karacaağaç Mahallesi'nde ormanlık alanda soğutma çalışmalarını sürdüren Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangının çıktığı Kovanlık tepe mevkisinde yaralı halde Kartal buldu.


Dalaman Orman İşletme Müdür Yardımcısı Yusuf Çelik ve ekibi soğutma çalışmaları sırasında yerde hareketsiz yatan kartalı fark etti. Ekipler bitkin haldeki yaralı kartala su verdi. Kartal, yangın alanından kurtarıldı.


Yaralı Kartal, Köyceğiz Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilen kartalın Gökova Hayvan Hastanesi'de tedavi altına alındığı öğrenildi.

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