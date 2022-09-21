Yangını söndürmek için seferber oldular

Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisi ile bir anda büyüyen yangına 14 uçak, 35 helikopter 82 arazöz, 5 dozer ve 472 personel ile müdahalenin sürdüğünü açıkladı.

Marmaris'in Yalancıboğaz mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın şiddeti ile yangın bir anda büyüyerek geniş bir alana yayıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangında havadan ve karadan müdahale başlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesaplarından, “14 uçak, 35 helikopter, 82 arazöz, 5 dozer ve 472 personel ile havadan ve karadan cansiparane müdahale devam ediyor” açıklamasında bulunuldu.