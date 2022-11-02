Yangını söndürmeye çalışırken yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan ev yangınında 1 kişi yaralandı, 1 çocuk ise hafif şekilde dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Artemis Caddesi üzerindeki bir evde yemek yapıldığı sırada uzatma kablosu tutuştu, yangın ocak yanında duran kozmetik ürünlerine sıçradı. Yangına ev sakinleri müdahale etmeye çalıştı. O esnada ocaktaki yemek, ev sahibi Orçun Akdamar'ın ayağına döküldü. İhbar üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekibi, olay yerine sevk edildi. Hafif şekilde dumandan etkilenen çocuk ve ayağından yaralanan Orçun Akdamar, evden dışarı çıkarılarak kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ayağından yaralanan Akdamar, Acıbadem Tıp Merkezi ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.

Dumandan etkilenen kız çocuğunun ise önemli bir şeyinin olmadığı öğrenildi.