İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaralanan sürücünün yardımına mahalleli yetişti

Muğla’nın Menteşe İlçesi’nde bir motosiklet sürücüsü başka bir motosiklete çarparak olay yerinden kaçtı.

Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde bir motosiklet sürücüsü başka bir motosiklete çarparak olay yerinden kaçtı.


Olay, Menteşe İlçesi Nergiz Sokak'ta meydana geldi. Kasksız olduğu iddia edilen 48 AAH 410 plakalı motosiklet sürücüsü, K.S. yönetimindeki 48 ACY 822 plakalı motosiklete çarparak olay yerinden kaçtı. Kazada ayağından hafif yaralanan K.S'nin yardımına sokak üzerinde oturan vatandaşlar yetişti. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. K.S'nin tedavisi yapılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.