Yaralı baykuşu, jandarma kurtardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince bulunan yaralı baykuş, tedavi altına alındı.

Yalıçiftlik Mahallesi Kargıcak Mevkiinde önleyici kolluk devriyesi icra eden jandarma ekipleri, yol kenarında yaralı bir baykuşu fark etti. Baykuşu koruma altına alan ekiplerin ihbarı üzerine Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yaralı baykuşun tedavi altına alındığı, iyileşmesinin ardından yeniden doğal ortamına salınacağı bildirildi.