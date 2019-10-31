Yaralı baykuşu kurtarmak için seferber oldular

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yol kenarında yaralı halde bulunan baykuş için seferber olundu. Bodrum Hayvan Rehabilitasyon Merkezine getirilen ve tedavi edilen baykuşa veteriner hekimler gözü gibi bakıyor.

Gümbet Mahallesi'nde bir otelin önünde turistler tarafından fark edilen yaralı baykuş için turistler, otel sahipleri ve Bodrum Belediyesi ekipleri seferber oldu. Baykuş Petbulance ile Torba mahallesinde bulunan Hayvan Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Ayağından ve çeşitli yerlerinden yaralandığı görülen baykuş Bodrum Belediyesi veterinerleri tarafından acil olarak ameliyata alındı. Yapılan ameliyat sonrası gözlem odasına alınan Tyto Alba cinsi baykuş ölümden son anda kurtarıldı. Yürüme güçlüğü çeken kuşun 1 ay içerisinde iyileşeceği ve doğaya salınacağı öğrenildi.

Bodrum Belediyesi veteriner hekimi Esra Erkuşöz, baykuşun tedavilerinin yapıldığını belirterek “Vatandaş yaralı bir şekilde bulmuş baykuşu. Ekiplerimize ihbarda bulunuyorlar. Ekiplerimiz acil bir şekilde buraya getirdi. Biz de tedavisine başladık. Şu anda tedavisi devam ediyor. Uçacak pozisyona geldiği zaman tekrar doğaya geri salacağız” dedi.