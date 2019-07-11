Yaralı Ebabil Kuşu koruma altına alındı

Muğla'nın menteşe ilçesinde yaralı halde bulunan Ebabil Kuşu, koruma altına alındı.

Muğla'nın Menteşe İlçesindeki Yörük Obaları Derneği bahçesinde yaralı Ebabil Kuşu bulundu. Dernek Başkanı Orhan Akcan ve dernek üyeleri gece saatlerinde buldukları uçamayan Ebabil Kuşu ile sabah yetkililerin geldiği saate kadar ilgilendi.

Başkan Akcan, "Derneğimizin bahçesinde otururken yukarıdan bir kuş düştü aşağıya, hep beraber baktık. Gördüğümüz bir kuş değildi. İnternetten bakınca Ebabil Kuşu olduğunu fark ettik. Ben bu yaşıma geldim. Bu kuşu ilk defa gördüm" dedi.

Sabah saatlerinde Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden gelen ekipler tarafından alınan yaralı kuş, tedavi altına alındı.