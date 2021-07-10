Yaralı kaplumbağa gözlem altına alındı

Güzelbahçe sahilinde itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldıktan sonra Doğal Yaşam Parkı'na alınan bir ergin erkek İribaş deniz kaplumbağası EKODOSD yardımıyla Kuşadası'na getirildi. Rüzgar adı verilen ve gece DEKAMER ekibi tarafından Dalyan'daki merkeze getirilen kaplumbağanın 1 nöral plağında (1. omurga) çarpmaya bağlı travma ve omurilik zedelenmesi sebebiyle sinirsel semptomlar gösterdiği tespit edildi

İlk müdahalesi yapılan Rüzgar şu an gözlem altında tutuluyor.