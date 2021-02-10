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Yaralı kargaya cerrahi operasyon

Muğla’nın Menteşe ilçesinde yaralı halde bulunan karga Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’ne getirilerek tedavi altına alındı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaralı halde bulunan karga Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Yapılan muayene sonrası karganın belirli bölgelerinde ciddi yaralanmalar tespit ettiklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ekipleri hemen karganın röntgenini çektiklerini, ateşli silahla yaralandığını, vücudunun çeşitli yerlerinde 3 adet saçma bulunduğunu ve kanadının da kırık olduğunu tespit ettiklerini belirttiler. Ameliyata alınan karga saçmalardan kurtarılarak müşahede altına alındı.


Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde iyileşme süreci takip edilecek karganın tamamen iyileştikten sonra doğaya salınacak.

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