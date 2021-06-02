Yaralı oklu kirpiye jandarma yardım elini uzattı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan oklu kirpi, tedavisi için Milli Park yetkililerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Menteşe - Yerkesik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri önleyici kolluk devriyesi esnasında Yerkesik Mahallesi ormanlık alanda yaralı halde oklu kirpi buldu. Nesli tükenmekte ve koruma altındaki bir tür olan oklu kirpi için doğa koruma ve milli parklar ekiplerine haber verildi. Oklu kirpi, Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine tedavisi için teslim edildi.