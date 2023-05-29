İhlas Haber Ajansı

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Yaralı turisti iki saat sedye ile taşıdılar

Muğla’nın Fethiye ilçesinde çıktığı yürüyüşte düşerek yaralanan turist bölgeye sevk edilen ekipler tarafından iki saat sedye ile taşınıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıktığı yürüyüşte düşerek yaralanan turist bölgeye sevk edilen ekipler tarafından iki saat sedye ile taşınıp sağlık ekiplerine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Gemiler Adası'nda yürüyüşe çıkan 73 yaşındaki Cladue Norris Stulting, yürüyüş esnasında bir anda dengesini kaybedip düşerek yaralandı. Ayağındaki kırık nedeniyle hareket edemeyen Stulting'in yardım istemesi üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Stulting'e ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı. Stulting, ekipler tarafından yaklaşık 2 saat sedyeyle Gemiler Koyu'na taşındı. Sahil Güvenlik botuyla sağlık ekibine ulaştırılan Stulting, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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