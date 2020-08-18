Yaralı turistin yardımına sahil güvenlik yetişti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde günübirlik gezi teknesinde teknenin merdiveninden düşerek yaralanan İngiliz turistin yardımına sahil güvenlik ekipleri yetişti.

Edinilen bilgiye göre, Göcek Mahallesi'ndeki Domuz Adası Akvaryum Koyunda demirleyen günübirlik gezi teknesinde İngiliz uyruklu bir turist tekne merdiveninden düştü. Tekne kaptanının 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine Göcek Sahil Güvenlik ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaralı İngiliz turistin ilk müdahalesini teknede yaptı. İngiliz turist Sahil Güvenlik botuyla Göcek Sahil Güvelik İskelesi'nde bekleyen ambulansa götürüldü. Ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesinde tedaviye alıntına alınan İngiliz turistin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, tekne kaptanı Mehmet Yılmaz tarafından cep telefonu kamerasıyla, sahil güvenlik ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anlar görüntüledi.

Kaptan Yılmaz cep telefonu ile görüntüleri kaydederken ekiplerin hızlı müdahalesini anlattığı sırada duygusal anlar yaşadı.

Kaptan Yılmaz cep telefonuna kayıt ettiği görüntülerde şunları söyledi: "Sahil güvenlik ekipleri iki saatlik mesafeden gelerek, merdivenden düşen İngiliz uyruklu turiste hızlı müdahale etti. Allah devletimize zeval vermesin. İşte ülkemizi yönetenlerin başarısıdır bu olay. Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanımıza teşekkür ederiz. Yani hep eleştiriliyor ya düzmece, işte uçak özel gönderiyor, işte bunların hiçbirisi tanıdık değil. Sadece 112'yi aradım 10 dakika gibi kısa sürede geldiler. Hastayı aldılar. Türkiye'deki sağlık hizmetinin geldiği durum bu."