Yaralı yaban keçisi tedaviye alındı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Muğla Doğa ve Milli Parkları Koruma İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Köyceğiz'de yaralı halde bulunan yaban keçisi tedavi altına alındı.

Muğla'nın Köyceğiz İlçesi Ekinci mevkiinde doğada yaralı vaziyette yaban keçisinin bulunduğu ihbarının alınması üzerine bölgeye Muğla İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Muğla Doğa ve Milli Parkları Koruma İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaralı yaban keçisi bulunduğu bölgeden jandarma bünyesinde bulunan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timine ait araç ile Muğla Medika-Vet Hayvan Hastanesine getirildi. Yaban keçisinin hastanede gerekli muayenesi yapılarak tedavi altına alındığı, tedavisinin ardından doğal yaşamına bırakılacağı öğrenildi.