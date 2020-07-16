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Yaramaz köpeğin imdadına yetiştiler

Muğla’nın Bodrum ilçesinde demir parmaklıklara kafası sıkışan yavru köpek için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde demir parmaklıklara kafası sıkışan yavru köpek için itfaiye ekipleri seferber oldu. Ayıraç makinesiyle demir parmaklıkları ayıran ekipler köpeğin kafasını sıkıştığı yerden kurtardı.


Müsgebi mahallesi Mehmet Türedi sokakta bulunan Gazioğlu evlerinin demir korumalıkların arasından kafası sıkışan yavru sokak köpeğinin yardımına itfaiye ekipleri koştu. Vatandaşların yavru köpeğin kafasının demir parmaklıklara sıkıştığını görmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ayıraç makinesi yardımıyla köpeğin kafasının sıkıştığı demirleri ayırarak köpeği kurtardı. Korkmuş bir halde olan yavru köpek daha sonra gözlerden kayboldu.

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