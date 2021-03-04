Yargıtay, Cansu Kaya davasında yerel mahkemenin kararını bozdu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 14 Haziran 2015'te kaybolan ve 2 gün sonra Dalyan Kanalı'nda cesedi bulunan Cansu Kaya'nın ölümü ile ilgili davada sanıklara verilen ceza Yargıtay tarafından bozulurken, iki sanık tekrar hakim karşısına çıktı.

Duruşma salonunda, maktulün babası Osman annesi Gülen ve ablası Burcu Kaya, tarafların avukatları ile "Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu" temsilcileri de hazır bulundu. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Mehmet Poyraz Çalhan ve Necati Demir tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Taraflardan Yargıtayın bozma kararına ilişkin beyanların alınmasının ardından söz verilen Mehmet Poyraz Çalhan, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Necati Demir ise suç işlemediklerini öne sürerek kaçma ihtimalleri olmadığını, tahliye olmak istediklerini belirtti.

Demir'in avukatı Ali İncesu, hiçbir delil olmamasına rağmen sanıkların nitelikli cinsel istismar suçundan ceza almalarının kabul edilemez olduğunu savundu.

Kaya ailesinin avukatı İsmail Can Varol ise cinsel saldırı olayının gerçekleştiğini düşündüklerini söyledi. Kaya'nın iki günü aşkın süre suda kaldığını hatırlatan Varol, "Delillerin gizlenmesi de söz konusu. Sanıklar iki gün boyunca tek kelime etmiyorlar hatta olay yerine geliyorlar. Sanıkların kasten öldürme, cinsel saldırı ve hürriyetten yoksun kılma suçlarından cezalandırılmalarını talep ediyoruz" dedi.

Sanık avukatlarının olay yerinde tekrar keşif ve adli tıptan rapor talebini reddeden mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Kaya'nın babası Osman Kaya, sanıkların kendilerinin bir parçasını aldığını, en ağır şekilde cezalandırılması istediklerini söyledi. Anne Gülen Kaya da adalete güvenlerinin tam olduğunu, sanıkların en ağır cezayı almasını istediklerini kaydetti. Fethiye Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği üyeleri ise adliye girişinde cinayetleri slogan atarak protesto etti.