Yarım kalan ‘Kanuni Yolu' projesine mansiyon ödülü

Kanuni Sultan Süleyman'ın 1522'de Rodos Adası'nı fethetmek üzere Muğla'da kullandığı yol güzergâhının kültür turizmine kazandırılması için 2015 yılında başlatılan ‘Kanuni Yolu' projesinin 1'inci etabı tamamlanmış, 2'inci ve 3'üncü etaplar için yaklaşık 3 yıldır bir çalışma yapılmamıştı. Projenin tamamı uygulamaya geçirilmemesine rağmen, İçişleri Bakanlığı kamuya dönük projeler arasında ‘Kanuni Yolu' projesin mansiyon ödülüne layık görüldü.

Bin 102 projeden 51'i ödül aldı

‘Kanuni Yolu' projesi, İçişleri Bakanlığınca kamuya dönük projeler arasında toplam 5 kategoride (Sosyo Ekonomi, Kültür, Güvenlik ve Asayiş, Kamu Hizmetlerini Geliştirme, Vatandaşa Hizmet) değerlendirmeye alınan Bin 102 proje arasında önce sergilenmeye değer görülerek, ödüle aday 100 projeden birisi seçildi. Kanuni Yolu projesi son değerlendirmede 5 kategoride ilk 50, ‘Kültür' kategorisinde ilk 10 proje arasına girdi. Değişik Bakanlıklardan uzman seçici kurul tarafından ‘Kanuni Yolu' projesine mansiyon ödülü verildi.

4 Üniversiteden bilim insanları çalıştı

Dönemin Muğla Valisi Amir Çiçek, Kanuni'nin Rodos seferi esnasında Muğla güzergâhının ortaya çıkarılmasını amaçlayan proje çalışması yapılmasını istemişti. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Çevik'in akademik yürütücülüğünde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden oluşturulan çalışma grubu içinde Arkeolog, Sanat Tarihçisi, Klasik Türk Edebiyatçısı, Halk Edebiyatçısı, Harita Mühendisi, Biyolog gibi bilim insanları yer aldı. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü kanalıyla hazırlanan proje GEKA'dan mali destek aldı.

İkinci ve üçüncü etap yapılamadı

‘Kanuni Yolu' projesinin ilk etabının tamamlanmasının ardından proje devam etmesi beklenirken, Muğla Valisi Amir Çiçek'in görev değişikliği sonrası proje 3 yıldır askıya alındı. Projenin ilk aşaması GEKA'dan alınan destek ile tamamlanırken, ilk etapta kanuni yolunun güzergâhı, tabelaların dikilmesi, broşür basılması ve minyatürlerin çizimi 8 ayda tamamlandı. Projenin ikinci aşamasında kitap basımı ve 3 bölümlük belgesel çekimi de yer alırken, Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos seferinde otağını kurduğu Yatağan Bozüyük Beldesinde portatif otağı, Sakar geçidine büyük bir Kanuni Heykeli yapılması için bugüne kadar bir çalışma yapılamadı. Projenin üçüncü ayağı olan Rodos bölümü de gerçekleştirilemedi. Bozüyük Mahallesinde Rodos seferi esnasında yaptırılan camii, han ve köprülerin restorasyon çalışmaları tamamlanırken, Cami restorasyonu aslına uygun olmadığı gerekçesi ile mahkeme koridorlarına taşındı.

Kitabın adı “Muhteşem Süleyman Muğla'da”

Proje kapsamında tüm bilgilerin derlendiği bir de kitap basımı yapılacaktı. Kitapta, ‘Muhteşem Süleyman Muğla'da' üst başlık ve alt başlıkta Rodos seferi işlenecekti. Amaç, Muhteşem Süleyman markası ile bir başka marka olan Muğla'yı birleştirerek daha büyük sinerji oluşturmaktı. Kitap hem Türkçe, hem de İngilizce olarak düşünülüyordu. Görsel malzemeleri zenginleştirilmiş bir kitap olması hedeflenirken, kitabın akademik bir kitap olmasından öte, toplumun her kesimi tarafından anlaşılır bir üslup ve dille zenginleştirilen bir prestij kitap olarak sunulmasını hedeflendi.

İlk defa minyatür ile süslenen bir kitap olacaktı

‘Kanuni Yolu' projesi kapsamında hazırlanacak kitabın bir başka orijinalliği ise minyatür ile de süslenen kitap olma özelliğini taşıyacaktı. Hem seferdeki güzergâhların minyatürleri olacak, hem de Rodos seferi bir minyatür ile anlatılacaktı. Ayrıca, kitapta askerlerin yaşantıları, konaklanan yörede yaşayan insanların durumu, güzergâhın topoğrafik yapısı, bitki çeşitliliği, konaklama alanları, camiler, mescitler, hanlar, köprüler, askerlerin yediği yemeklere kadar her anı bilimsel bir veri haline getirilmişti” dedi.