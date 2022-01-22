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Yasa dışı silah ticaretine 57 bin 428 TL ceza

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde silah alım satımı yapıldığı ve izinsiz silah tamir atölyesi işletildiği bilgisini alan Jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirdi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde silah alım satımı yapıldığı ve izinsiz silah tamir atölyesi işletildiği bilgisini alan Jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirdi.


Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ortaköy Mahallesinde S.Y. ve C.Y. isimli şüphelilerin ev ve eklentilerde yaptığı aramada, izinsiz olarak silah tamir atölyesi olarak kullanılan binada 30 adet ruhsatsız av tüfeği ve 8 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi.


Şüpheliler Fethiye Cumhuriyet Savcısının talimatı ile iadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, yasadışı silah ticareti yapmak suçundan 57 bin 428 TL idari para cezası uyulandı.

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