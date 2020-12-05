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Yasak bile denize girmelerine engel olamadı

Bodrum’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bazı vatandaşlar deniz, kum ve güneşin keyfini çıkardı.

Bodrum'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bazı vatandaşlar deniz, kum ve güneşin keyfini çıkardı.


Hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Bodrum'da güneşli bir hava da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bazı vatandaşlar denize girdi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle güzel havada sahiller büyük ölçüde boş kalırken bazı vatandaşlar bu durumu fırsat bilip denize girdi. Kimi vatandaşların ise Kumbahçe ve Paşatarlası'nda sahillerinde balık tutukları gözlendi. Kimileri de güzel havayı fırsat bilip deniz, kum ve güneşin keyfini çıkardı. Denize girip dakikalarca suda yüzen vatandaşlar, daha sonra sahile yatıp güneşlendi.

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