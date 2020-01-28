Yaşam merkezinde geri sayım başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük yatırımlarından biri olan, özellikleri ile birçok sosyal aktivitenin bir arada yapılabileceği ve ismi halkın oyları ile belirlenen Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi inşaatında sona gelindi. Çağdaş Yaşam Merkezi içerisinde birimlere göre yetkililerden bilgi alan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Muğla'da büyük bir aile olduklarını ve kısa süre sonra açılışını yapacakları tesisin bu ailenin her ferdine hizmet eden, Muğla'ya çok yakışan bir tesis olacağını söyledi.

7'den 70'e tüm vatandaşlara hizmet verecek

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi 750 kişilik Bin 313 metrekare çok amaçlı salon, 120 çocuk kapasiteli kreşi, dijital kütüphanesi, koleksiyon kitap bölümü, okuma, çalışma odaları, fitness salonu, sergi salonları, Kısa Mola Merkezi, 300 araçlık kapalı otoparkı ve daha birçok özelliği ile 7'den 70'e tüm vatandaşlara hitap edecek şekilde tasarlandı. Türkiye'de bir ilk olan Kısa Mola hizmeti de Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'ndeki yeni yerine taşınarak vatandaşlara bu merkezde hizmet verecek. Ayrıca dezavantajlı gruplara yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler, meslek edindirme çalışmaları için atölyeler de olacak.

Başkan Gürün; “Çağdaş Yaşam Merkezi'miz Muğla'ya çok yakışacak”

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nin ismi, özellikleri ile Muğla ve kendisi için özel bir yatırım olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 7'den 70'e tüm aile fertlerinin dolu dolu vakit geçirebileceği, bir araya gelebileceği bu merkezin Muğla'ya çok yakışacağını söyledi. Başkan Gürün; “İsmini Muğlalı hemşehrilerimizin belirlediği, varlığıyla onur duyduğumuz Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi çalışmalarında sona yaklaştık. Farklı aktivitelerin ortak mekanı olarak Muğlalı hemşehrilerimize hizmet edecek olan Çağdaş Yaşam Merkezi'mizde bir anne evladını kreşe bırakırken, öğrencilerimiz de araştırma tezi veya sınavlar için dijital kütüphaneden yararlanacak. Mutluluğa giden süreçte evliliklerin başlangıç noktası burası olacak. Konum olarak ortak noktada olan Çağdaş Yaşam Merkezi'miz Muğla'ya çok yakışacak” dedi.