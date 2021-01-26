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Yaşlı adam yangında dumandan zehirlendi

Muğla’nın Menteşe İlçesi Yenibağyaka Mahallesi Beygirler mevkiinde meydana gelen eski ahşap binada çıkan yangında 93 yaşındaki Ali Rıza Ayhan dumandan zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Menteşe İlçesi Yenibağyaka Mahallesi Beygirler mevkiinde meydana gelen eski ahşap binada çıkan yangında 93 yaşındaki Ali Rıza Ayhan dumandan zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdi.


Yangın sonrası mahalle sakinlerinin Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin eski ahşap binada çıkan yangına müdahalesi sonrası söndürülürken, yangında evde tek başına yaşadığı öğrenilen 93 yaşındaki Ali Rıza Ayhan dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi.


Yangının çıkış nedeni araştırılırken, Jandarma ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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