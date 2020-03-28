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Yaşlı adam yolda ölü bulundu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı bi kişi yolda ölü bulundu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı bi kişi yolda ölü bulundu.


Edinilen bilgilere göre Taşyaka Mahallesi Sanayi Sitesi'nde yol kenarında yerde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri 64 yaşındaki Ahmet K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alarak ceset incelemenin Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Cesedin kaldırılmasının ardından Fethiye Belediyesi ekipleri bölgede dezenfekte çalışması yaptı.

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