Yaşlı kadını 1 milyon 200 bin TL dolandırdı, polisten kaçamadı

Muğla'da yaşlı bir kadını 1 milyon 200 bin lira dolandıran şüpheli, polisin sıkı takibi sonucu 24 saatte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Menteşe ilçesinde yaşayan yaşlı kadına kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şahıslar, 'Evinde ziynet eşyası bulursak bunları FETÖ'den aldığın ortaya çıkacak. Bunları bize teslim etmen gerekiyor' diyerek yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerindeki ziynet eşyasını istedi. Evinin sokağına gelen tanımadığı birisine altınlarını veren yaşlı kadın, dolandırıldığını anlayınca durumu polise bildirdi. Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaşlı kadının şikayeti üzerine sivil ekip oluşturarak çalışma başlattı. Başlatıla teknik takip çerçevesinde evin çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, yapılan 8 saatlik titiz çalışmanın ardından şüphelinin Aydın'ın Didim ilçesinden bir ticari taksiyle Muğla'ya geldiğini tespit etti. Şüphelinin olay sonrası tekrar Didim'e döndüğünü tespit eden ekipler, şüpheli hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca Didim Cumhuriyet Başsavcılığına gözaltı ve arama talebinde bulundu. Ekipler tarafından M.B. isimli şahıs Aydın'ın Didim ilçesinde yakandı.

24 saat içinde yakalanan zanlı Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne getirilerek ifadesi alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheli, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.