Yat firmasında polis ve jandarma arama yaptı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dünyanın en büyük ahşap yatını yapan firmanın ortakları arasında ikinci kez anlaşmazlık çıkması nedeniyle yat imalathanesinde polis ve jandarma tarafından arama yapıldı. DSV Yatçılık Genel Müdürü Hülya Alizede Kuçeruk, ortağı Marmaris Yapı'nın şirkete çökmeye çalıştığını iddia etti. Marmaris Yapı Şirketi avukatı Suna Öztaşdönderen ise suç duyurusunda bulunduklarını, mali polis ve jandarmanın şirkette arama yaptığını söyledi.

DSV Yatçılık Genel Müdürü ve kurucu ortağı Azerbaycanlı iş kadını Hülya Alizede Kuçeruk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ortağı Marmaris Yapı'nın şirkete çökmeye çalıştığını iddia etti. Avukat aracılığı ile basın mensuplarına yazılı açıklama yapan Kuçeruk, şirkete 2016 yılında ortak alınan Marmaris Yapı'nın çeşitli hamlelerle şirketi ele geçirmeye çalıştığını savundu. Genel Müdür Alizade Kuçeruk, Marmaris Yapı'nın 2018 yılında kendi bilgisi dışında şirkete kayyum tayin etmekte kullanılan bir yeminli malî müşavir raporu düzenletmiş olduğunu ve bunu şirkete kayyum atandığında öğrendiğini savundu.

DSV Yatçılık firması olarak, Marmaris Yapı İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile yaklaşık 3 yıldır devam eden anlaşmazlığın içyüzünü kamuoyunun bilmesi amacıyla açıklama yapma ihtiyaçları duyduklarını belirten Genel Müdür Hülya Alizade Kuçeruk, “Ortak olduğumuz firma şirketimize kayyım atanması için 'Özel Amaçlı Yeminli Mali Müşavir Raporu' düzenletti. Düzenlenen rapor kayyım atanması kararına gerekçe oluşturdu. Bu gelişmeler sonucunda şirkete 3 kişilik kayyım heyeti atandı. Karara itiraz ettik. Kayyım heyetinin görevi sonlandırıldı ama olaylar bununla bitmedi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, raporda kullanılan kayıtlar hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının seçtiği üç kişilik bilirkişi heyetinden inceleme istedi. Bilirkişi incelemesinde raporun mevzuata uygun olarak düzenlenmediği, raporda yapılan tespitlerin ve var olan sonuçların 'gerçeğe uygun olmadığı' belirlendi. Yapılan inceleme sonunda Marmaris Yapı şirketinin alacağı olarak gösterilen tutarın gerçek rakamın değerinden fazla bir rakamla gösterildiği ve bu durumun ayrıca 'muhasebe hilesi' niteliğinde olduğu tespit edildi” ifadelerine yer verdi.

Marmaris Yapı suç duyurusunda bulundu

Marmaris Yapı Şirketi avukatı Suna Öztaşdönderen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, DSV Yatçılık ile uzun zamandır hukuksal mücadele verdiklerini ancak şirket ortağı olmalarına rağmen müvekkillerinin işyerine alınmadığını ifade etti. Öztaşdöndüren, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak, DSV Yatçılık firması yöneticileri hakkında, kara para aklamak, zimmete para geçirme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddiası ile suç duyurusunda bulunduklarını, bu sabah saatlerinde mali polis ve jandarma ekiplerinin şirkette arama yaptığını ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti.