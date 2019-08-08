Yatağan Belediyesine hasta nakil aracı

Yatağan Belediye Başkanlığı görevini 4 ay önce devralan Mustafa Toksöz, Yatağan Belediyesine 3'üncü aracı kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Başkan Toksöz, Muğla İl Sağlık Müdürlüğü ile Belediye arasında yapılan protokol ile bir adet Hasta Nakil Aracının ilçede hizmet vermeye başladığını belirterek, “Halkımızın takdiri ile 4 ay önce “önce hizmet, önce Yatağan” diyerek başladık. Kısa sürede ilçemizin birçok sorununa çözüm ürettik, bu konudaki çalışmalarımız sürüyor. Öte yandan ilk olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından bir adet çöp kamyonu, Kavaklıdere Belediyemizle yaptığımız protokol ile bir adet yol süpürme aracı ve son olarak İl Sağlık Müdürlüğümüzle yapılan protokol ile bir adet hasta nakil aracını belediyemiz araç parkına kazandırarak halkımızın hizmetine sunduk. Bu hizmetlerin ilçemize kazandırılmasında bizleri her zaman destekleyen Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'ya, Ak Parti Muğla Milletvekillerimize ve Muğla İl Sağlık Müdürümüz Dr. İskender Gencer'e tüm hemşehrilerim adına teşekkür ederim” diye konuştu.