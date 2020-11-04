Yatağan Covid-19 denetimleri arttırıldı

İlçe merkezinde bulunan kahvehanelerde İlçe Kaymakamlığının koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Belediye Başkanlığı, İlçe Tarım Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde tedbirlere uymayanlara idari para cezası uygulanılor.

Görevliler çalışanlar gerekse müşteri olarak gelen vatandaşları maske takmanının gerekliliği, sosyal mesafenin korunması ve hijyen kurallarına uyulması konusunda özel olarak hazırlatılan afişlerle bilgilendiriyorlar.