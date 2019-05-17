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Yatağan doğalgaza kavuşuyor

Muğla’da 31 Mart yerel seçimlerinde 48 yıldır CHP’de olan Yatağan Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Cumhur İttifakının adayı Ak Partili Mustafa Toksöz, Yatağan’ı doğalgaza kavuşturuyor.

Muğla'da 31 Mart yerel seçimlerinde 48 yıldır CHP'de olan Yatağan Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Cumhur İttifakının adayı Ak Partili Mustafa Toksöz, Yatağan'ı doğalgaza kavuşturuyor.


Bu kapsamda Akmercan Doğalgaz Firması ile Başkan Mustafa Toksöz arasında protokol imzalandı. Yatağan Belediye binasında gerçekleştirilen protokol kapsamında, Madenler, Akgedik Mahalleleri ile Yatağan Kırçeşmesi ve Hacıyakası alt kısım doğalgaz hattı geçişi yapılacak.


Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Mustafa Toksöz, "Önce hizmet, önce Yatağan. Halkımıza hayırlı olsun" dedi.

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