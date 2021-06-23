Yatağan Girme ovası sulamasının temelleri atıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Muğla'ya yaptığı yatırımlarla çorak toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Muğla'da son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını, DSİ olarak Baraj, Gölet ve Sulama yatırımlarımızı her geçen yıl artırarak, çiftçilerin bu durumdan en az seviyede etkilenmesi için çalışmaları sürdürdüklerini açıkladı.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız yaptığı yazılı açıklamada; “Muğla ilimizde temelleri atılan Girme Ovası Sulaması çalışmalarının tüm bölge çiftçilerimize hayırlı olsun. Yatağan ilçesinde 21 Bin 500 dekar zirai arazinin modern borulu sistemle sulanması sağlanarak; sulamada yaşanan su kayıplarının önüne geçilecek ve bölge de yetiştirilen ürün çeşitliliği ile dekar başına alınan verim arttırılacaktır. Bu kapsamda toplam 65 bin metre boru döşemesi yapılacak olup ayrıca; 410 adet sanat yapısı inşa edilecektir. Sulama çalışmalarının tamamlanmasıyla Milli ekonomiye yıllık 38 Milyon liralık ek gelir sağlanarak, 710 kişiye daha ek istihdam sağlanmış olacaktır” ifadelerini kullandı.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Sayın Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.