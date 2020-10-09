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Yatağan Kaymakamı COvid-19 denetimine çıktı

İçişleri Bakanlığı tarafından Covid-19 salgını ile ilgili alınan yeni kararlar doğrultusunda il ve ilçelerde denetimler sürüyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde Kaymakamı Onur Kökçü ve diğer yetkililer de ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi.


İlçede bulunan bankalar başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile esnaflara ait işyerlerine giden Kaymakam Kökçü, yeni tip Korona virüs salgını ile etkin mücadelenin sağlanması amacıyla alınan tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını yerinde denetledi.


Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz ve İlçe Jandarma Komutanı Resul Murat Kılıçarslan'ın da eşlik ettiği denetimlerde vatandaşların salgın tedbirlerini uydukları gözlendi.


Denetimlerin aynı kararlılıkla aralıksız olarak devam edeceği ve tedbirlere uymayan vatandaşlara tespit edilmesi halinde cezai müeyyidelerin uygulanacağı öğrenildi.

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