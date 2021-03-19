Yatağan Madenler'de içme suyu hatları yenileniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Muğla'nın Yatağan ilçesi Madenler Mahallesi'nde içme suyu hattı yenileme çalışmalarına başladı. Ekipler bölgede 400 metrelik kısmı tamamlarken mahallede toplamda 1500 metrelik hat yenileme çalışması yapılacak. Çalışmalar kapsamında bölgede bulunan yaklaşık 50 abonenin de bağlantıları yenilenecek.

Madenler Mahallesi'nde yapılan içme suyu hat yenileme çalışmasıyla birlikte Yatağan içme suyu hattı ile bağlantı da sağlanacak. Yapılan bağlantı sayesinde bölgede olası bir kesinti, arıza durumunda hatlar arasında besleme sağlanarak su kesintilerinin önüne geçilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgedeki çalışmalarını aralıksız olarak devam ederken çalışmanın en kısa sürede tamamlanması amaçlanıyor.