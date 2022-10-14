Yatağan, Milas ve Kavaklıdere İşletme Müdürlüklerinin Silvikültür tatbikatı yapıldı

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde 2022 yılı silvikültür tatbikatları devam ediyor.

Yatağan, Milas ve Kavaklıdere İşletme Müdürlüklerine yönelik yapılan tatbikat Yatağan ormanlarında gerçekleştirildi. Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Dingil koordinesinde yapılan tatbikatta Silvikültür Şube Müdürü Melahat Gedik, Şube Mühendisleri Cevdet Altaş ve Suat Kalyon silvikültürel çalışmaları anlattı. Tatbikata Yatağan, Milas ve Kavaklıdere Orman İşletme Müdürlüklerinden İşletme Müdürleri, İşletme Müdür Yardımcıları, işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve orman işçileri katıldı.