Yatağan polisinden çocuklara maske

Muğla'nın Yatağan ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında denetimler sürerken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çocuklara maske dağıttı.

Yatağan Kaymakamlığının koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından gerçekleştirilen denetimler günün her saatinde devam ediyor. Denetim ekipleri ilçe merkezindeki denetimlerin yanında işçi yoğunluğunun bulunduğu mermer ocakları ve fabrikalarda da denetimlerini sıklaştırdı.

Yatağan Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından çocuklara özel maskeler hazırlatıldı. Hazırlatılan maskeler başta pazaryerleri ve parklar olmak üzere ilçenin çeşitli yerlerinde aileleri ile beraber bulunan çocuklara dağıttı.