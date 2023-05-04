Yatağan ve Kavaklıdere Orman İşletme Müdürlükleri'nde işbaşı eğitimi yapıldı

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde işbaşı eğitimlerinin 7'incisi Yatağan ve Kavaklıdere Orman İşletme Müdürlükleri'nin katılımıyla yapıldı.

Bölge Müdür Yardımcısı Özgür Cılız koordinesinde yapılan eğitim Yatağan'da gerçekleştirildi. Bölge Müdürü Salim Karabulut ve Yatağan Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç iş başı eğitimini ve tatbikatı yerinde takip etti. Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Fedai Erdemli, Şube mühendisleri aynı zamanda yangın uzmanları Hasan Altınbağ ve Mehmet Oruç tarafından eğitim verildi. İş sağlığı ve iş güvenliği konularında da uygulamalı eğitim yapıldı. 3 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilen işbaşı eğitimine Yatağan ve Kavaklıdere Orman İşletme Müdürlükleri'nde görevli işletme şefleri, orman muhafaza memurları, arazöz operatörleri ve yangın söndürme işçileri katıldı.