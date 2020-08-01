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Yatağan yangınına müdahale sürüyor

MUĞLA (İHA) – Aydın’ın Çine ilçesinde başlayıp Muğla’nın Yatağan ilçesine sıçrayan orman yangınına karadan ve havadan müdahale devam ediyor.

MUĞLA (İHA) – Aydın'ın Çine ilçesinde başlayıp Muğla'nın Yatağan ilçesine sıçrayan orman yangınına karadan ve havadan müdahale devam ediyor.


Aydın'ın Çine ilçesinde başlayıp Muğla'nın Yatağan ilçesine sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangının büyümesi üzerine İzmir, Antalya ve Denizli'den de takviye ekipler istenmişti. Yangına havadan 7 helikopter ve bir uçak müdahalesini sürdürürken, karadan 42 arazöz, 10 su ikmal tankeri, 5 dozer ve 230 personel katılıyor.


Aydın sınırlarında başlayan ve Muğla Yatağan ilçesine sıçrayan yangın bölgesinde yerleşim yeri bulunmazken, yangının gece devam etmesi durumunda Yatağan'ın Hacımemişler Mahallesinin tehlike yaşayabileceği öngörülüyor.


Helikopterler havadan sürekli olarak yanan sahanın batı bölümüne su atarken, alevlerin önü kesilmez ise sık çam ormanlarının bulunduğu bölgede gece boyunca sürmesi bekleniyor.

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