Yatağan'a 10 Milyon TL'lik yatırım start alıyor

18 Ekim günü ilk kepçenin vurulacağı ve 2022 yılı Eylül ayında bitirileceği belirtilen açıklamada, “Çalışmalar 1 etap ve 2. Etap olarak yapılacak. 1. Etap çalışmalarımız kapsamında Mehmet Özcan Caddesinde yağmursuyu, içmesuyu ve kanalizasyon, kaldırım kaplamaları ve yol kaplamaları, Yusuf Koç Caddesi ve 165'inci sokakta ise yağmursuyu imalat çalışması gerçekleştirilecek. 2. Etap çalışmalar kapsamında ise Atatürk Caddesinde yağmursuyu, içme suyu ve kanalizasyon imalatları yapılacak. Alt yapının bitmesi ile birlikte üst yapı çalışmaları kapsamında cadde yolunda sıcak asfaltlama yapılırken kaldırım kaplamaları granit mermer döşeme olacak. 2. Etap kapmasında kavşak düzenlemeleri ve yol kaplamaları ile kent mobilyaları yenilenerek proje sonlandırılacak ” ifadelerine yer verildi.

Toplu taşıma güzergâhında değişiklik yapıldı

Pazartesi günü itibariyle çalışmalar nedeniyle bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı belirtilen açıklamada, “Yatağan İlçesi Atatürk Caddesi üzerinden gelip, Yatağan Meslek Yüksek Okulu istikametine giden yol güzergahında bulunan Mehmet Özcan caddesi gidiş- dönüş yönünde kapatılacaktır. Bu nedenle “Yatağan Otogar - Şehir içi Meslek Yüksek Okulu - Yatağan Yeni Devlet Hastanesi” güzergahlarında toplu taşıma hizmeti sunan araçların gidiş güzergahı aynı şekilde devam edecek, dönüş güzergahı ise 62, 82 sokak ile Hürriyet Caddesi üzerinden, İnönü Bulvarına güzergahını takip ederek, D-330 karayolu yolu kullanılarak İnönü Bulvarı üzerinden eski güzergahına devam edecektir” denildi.