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Yatağan'da 19 yaşındaki genç kazada hayatını kaybetti

Menteşe-Yatağan karayolu üzerinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 19 yaşındaki Hüseyin Kozcu hayatını kaybetti.


Kaza, Muğla-Aydın karayolu Bozarmut Mahallesi Necati Uygun Bulvarı üzerinde meydana geldi. Tek taraflı, sıkışmalı trafik kazasının 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık, itfaiye AKS ekipleri ile kolluk kuvvetleri sevk edildi. Kazada sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen 19 yaşındaki Hüseyin Kozcu'nun hayatını kaybettiği öğrenildi.

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