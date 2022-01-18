Yatağan'da 36 Bin 700 metre kanal temizliği

Nüfusun yüzde 60'ının kırsalda yaşadığı ve tarımsal üretimin yaygın olduğu Muğla'da, tarım üreticisine destek olan Büyükşehir Belediyesi, Yatağan ilçesinde sulama tesislerinin temizliği ve tamiratını yapıyor. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılı içerisinde Yatağan ilçesindeki Bozüyük, Bozarmut, Hisarardı, Şahinler ve Kapubağ Mahallelerinde 5 Bin 100 metre uzunluğunda sulama kanalı temizliği yapıldı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi kurulduğu 2014 yılından bu yana Bozarmut, Bozüyük, Çukuröz, Deştin, Kadıköy, Hisarardı, Kapubağ, Madenler, Mesken, Nebi, Şahinler, Zeytinköy, Katrancı, Turgut, Yeşilbağcılar mahallelerinde toplam 36 Bin 700 metre kanal temizliği, 3 Bin 470 metre de kanal tamirat işlemi gerçekleştirdi.