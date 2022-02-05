Yatağan'da alt yapı çalışmaları devam ediyor

Muğla'nın Yatağan ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan ve 10 Milyon 480 bin TL'ye mal olacak olan altyapı çalışmaları devam ediyor.

1. etap ve 2. etap şeklinde yapılacak olan proje hakkında yazılı açıklamada bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi, “1. etap çalışmalarında Mehmet Özcan Caddesinde, içme suyu hat imalatı tamamlanırken ilk 250 metrelik kısmın kanalizasyon ile yağmursuyu imalatları ve ilk 160 metrelik bordür imalat çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar, binaların ve mevcut hattın bağlantısı ile güzergah boyunca ve kaldırım sökümleri devam ediyor” denildi.

Proje kapsamında Mehmet Özcan Caddesinde 1. etapta yağmursuyu, içme suyu, kanalizasyon, kaldırım kaplamaları ve yol kaplamaları ile Yusuf Koç Caddesi ve 165'inci sokakta yağmursuyu imalat çalışması gerçekleştirilecek. 2. Etap çalışmalar kapsamında ise Atatürk Caddesinde yağmursuyu, içme suyu ve kanalizasyon imalatları yapılacak. Alt yapının bitmesi ile birlikte üst yapı çalışmaları kapsamında cadde yolunda sıcak asfaltlama yapılırken kaldırım kaplamaları granit mermer döşeme olacak. 2. Etap kapmasında kavşak düzenlemeleri ve yol kaplamaları ile kent mobilyaları yenilenerek proje tamamlanacak.