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Yatağan'da aranan 3 şahıs yakalandı

Muğla’nın Yatağan İlçesinde Didim, Milas ve Denizli’de işlediği suçlardan dolayı aranan 3 şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla'nın Yatağan İlçesinde Didim, Milas ve Denizli'de işlediği suçlardan dolayı aranan 3 şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Yatağan ilçesinde araması bulunan şahıslar teker teker yakalanıyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Didim'de işlediği bir suçtan dolayı aranmakta olan S. A., Milas İlçesinde işlediği bir suçtan dolayı aranan M. Ç. ve Denizli'de işlediği bir suçtan dolayı aranmakta olan G. M. isimli şahıs olmak üzere toplam 3 şahıs yakalandı. Yakalanan 3 şahıs Yatağan Polis Merkezi Amirliğindeki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

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