Yatağan'da başarılı polisler ödüllendirildi

Muğla'nın Yatağan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polislerin görevleri esnasında motivasyonlarının arttırılarak suç ve suçlularla mücadelede daha fazla başarılı olunması amacıyla ödüllendirilmelerine başlandı.

Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği, Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ve İdari Büro Amirliğinde görevli polis memurları başarı plaketi ödüllendirildiler.

Başarı plaketlerini başarılı polislere Yatağan Kaymakamı Onur Kökçü takdim ederken, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz ve İlçe Jandarma Komutanı Resul Murat Kılıçarslan da hazır bulundu.

Yatağan Kaymakamı Onur Kökçü başarılı polis memurlarına görevlerini yerine getirirken üstün başarı ve gayret sarf ettiği tespit edilen polis memurlarına teşekkür ederek aynı başarı ve gayretlerinin devam etmesini temenni etti.