Yatağan'da birinci etapta sıcak asfaltlama yapılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Yatağan ilçesinde 10 Milyon 480 Bin TL yatırımla başlattığı proje çerçevesinde Mehmet Özcan Caddesinde tamamlanan alt yapı çalışmalarının ardından 500 metrelik asfaltlamaya başladı.

Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üst yapı çalışmalarının startını veren Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Mehmet Özcan Caddesinde ilk sıcak asfaltlamaya işlemini gerçekleştiriyor.

Asfaltma çalışmalarını aynı gün içerisinde bitiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilerleyen süreçte ve program çerçevesin de kavşak düzenlemeleri ve yol kaplamaları ile kent mobilyaları yenilenerek proje tamamlayacak.