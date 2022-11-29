Yatağan'da ev yangını

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bir evde üçlü prizden çıktığı tahmin edilen yangına itaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Yatağan kırsal Hacıbayramlar Mahallesi Türbe mevkiindeki bir evde çıkan yangın sonrası Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Bölgeye Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın sündürülürken, yangının üçlü prizin ark yapması sonucu çıktığı açıklandı. Yangında herhangi bir can kaybı olmazken, ev sahibi bayanın ellerinde hafif yanık meydana geldiği ve eşyalarda hasar oluştuğu öğrenildi.