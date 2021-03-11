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Yatağan'da iki mahallenin içme suyu hattı yenilendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki mahallelerde içme suyu hat çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Yatağan ilçesi Atatürk Mahallesinde içme suyu hattı yenileme çalışmalarını tamamladı.


Çalışmalar kapsamında MUSKİ ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde bulunan 215. ve 219. sokaklarda ki içme suyu hatlarını yeniledi. Bölgedeki içme suyu hatlarının kullanım ömürlerini doldurmaları nedeniyle başlatılan yapılan yenileme çalışması sonucunda, daha modern hatlar vatandaşın hizmetine sunuldu. Bölgede içme suyu hat yenilemesinin yanı sıra abone bağlantı hatları yenilendi.

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