Yatağan'da ilk Safran hasadı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Eğitim ve Yayın Daire Başkanlığının ‘Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor' programı kapsamında Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ‘Muğlalı Kadınların Eli Safrana Bulanacak' projesinin ilk tarla günü düzenlendi.

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şubesi tarafından yürütülen projede safran yetiştiriciliğini Datça, Bodrum ve Yatağan ilçelerinde 4 kadın üretici ile hayata geçirildi. Yatağan İlçesi Nebi Mahallesinde üretici Ebru Güler'in tarlasında yapılan tarla gününe İl Müdürü Barış Saylak, Yatağan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Kaya, Yatağan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kuru ile üreticiler katıldı.

Safran yetiştiriciliği yapan Ebru Güler verilen destekten dolayı teşekkür ederken, Yatağan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kuru çiftçiyi alternatif gelir getiren ürünlerle tanıştırmak gerekir dedi.

İl Müdürü Barış Saylak yaptığı konuşmada, “Alternatif gelir getiren ürünlerin başında gelen safranı kadın üreticiler ile buluşturduk. Safran soğanının kilosu ortalama 150 TL' den satılıyor. Safranın gramı ise ortalama 50 TL'den satılıyor. Birçok kullanım alanı olan safran boya sanayinde de aranan bir ürün. Kadın üreticileri ve emeği geçen arkadaşları kutluyorum. Ayrıca Bakanlığımızın KKYDP 15. Etap destek programı açılmış olup, ekonomik alt yapı yatırımı, makine-ekipman desteğine başvurmak için herkesi davet ediyorum. Aynı zamanda su ve toprağın sürdürülebilirliği bizler ve gelecek nesiller için önemli bir konu. Hiçbir kaynağımız sonsuz değil. Bu anlamda suyun tasarruflu kullanılması konusunda herkesi duyarlı olmaya bu konuda yine Bakanlığımızın desteklerinden faydalanarak tasarruflu su kullanımı noktasında projelere başvurmaya davet ediyorum” dedi.