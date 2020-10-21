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Yatağan'da kaza: 1 yaralı

Yatağan’da meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden traktör sürücüsü yaralandı.

Yatağan'da meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden traktör sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Yatağan kırsal Cazgırlar Mahallesi Kargılıdere mevkiinde Hasan Çullu, yönetimindeki 48 YE 138 plakalı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine 112 ambulansı, Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Kazada yaralanan sürücü Hasan Çullu, bulunduğu yerden itfaiye ekiplerinin yardımı ile 112 ambulansına teslim edilerek sağlık kuruluşu kaldırıldı.

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