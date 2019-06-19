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Yatağan'da kaza: 14 yaralı

Yatağan-Milas Karayolu Eskihisar mevkisinde aynı yönde seyir halinde olan iki aracın karıştığı kazada 14 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Milas istikametinden Yatağan istikametine seyir halinde olan Süleyman Kuşçi yönetimindeki 02 KH 789 plakalı minibüs, önünde seyreden Yüksel Karataş yönetimindeki 43 AAN 652 plakalı yarı römorku arkadan çarptı.


Kazada. Minibüs sürücüsü Süleyman Kuşçi, minibüste yolcu olarak bulunan Hasan Çetin, İbrahim Kuşçi, Hamza Kuşçi, Mehmet Durdu, Muhammed Gül, Hüseyin Çetin, Şah İsmail Kayhan, Yasin Akbaş, İbrahim Kuşçi, Arif Delikanlı, Yakup Tatar, Sinan Karadoğan ve Mehmet Kuşçi yaralandı.


Yaralılar Milas, Yatağan Devlet Hastanesi, Muğla'daki özel bir hastane ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde tedavi altına alındılar.


Yaralılarının durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı.

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