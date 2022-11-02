İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yatağan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, hakkında ‘Silahla Tehdit, Mala Zarar Verme, Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme’ suçundan 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan M.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, hakkında ‘Silahla Tehdit, Mala Zarar Verme, Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme' suçundan 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan M.B. Yatağan Kapubağ Mahallesinde Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyon ile yakalandı.


M.B. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.