Yatağan'da laleler 1 ay erken açtı

Bir devre adını veren, özellikle Doğu kültür ve mitolojilerinde özgün bir yere sahip olan lale, Muğla'nın Yatağan ilçesinde bazı dağlık bölgelerini süslemeye başladı.

Yatağan ilçesine bağlı ve yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan Kırıkköy Mahallesi'nde en erken türleri 15 Martta açan lalelerin havaların ısınmasıyla 1 ay erken açtığı görüldü. Her yıl Mart ayının sonunda ve Mayıs ayı başında açan baharın habercisi laleler, bu yıl hava sıcaklıklarındaki artışla birlikte erken çiçek açarak, görüntüsüyle yamaçları süslemeye başladı.