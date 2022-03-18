Yatağan'da ormanlık alanlara çöp bırakanlara tepki gösterdiler

Türkiye'nin en fazla orman varlığına sahip illerin başında yer alan Muğla'nın Yatağan ilçesindeki ormanlık alanlar adeta çöplüğe döndü. Sorumsuz kişilerce ormana atılan çöpler hem doğal güzelliği bozuyor hem de orman yangınlarına davetiye çıkarıyor.

Yatağan Kavaklıdere yolu üzerinde bulunan ormanlık alanların son zamanlarda sorumsuz kişilerce adeta çöplük gibi kullanılması görenleri hayrete düşürdü. Evsel atıkların yanı sıra yaz aylarında orman yangınlarına sebep olan çok miktardaki çam şişenin bir an önce temizlenmesini isteyen yöre sakinleri "Geçen yıl son yarım asrın en büyük yangın felaketi bu bölgede yaşandı. Muğla ve çevresinde binlerce dönüm ormanlık alan yandı. Geriye kalan bu güzelim kızılçam ormanlarının korunması için ormanlarımız yangınlara sebebiyet veren bu çöplerden ve özellikle cam şişelerden arındırmalıdır" diye konuştu.