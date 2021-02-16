Yatağan'da sıkışmalı trafik kazası

Muğla'nın Yatağan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araç içinde sıkışan vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yatağan Milas karayolu üzerinde Yatağan Bozüyük Mahalle muhtarı Ahmet Yanmadık'ın kullandığı 48 NA 888 plakalı araç ile içerisinde Murat Balkan ve Orçun Alper'in bulunduğu 06 EF 0830 plakalı aracın çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonrası Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Olay yerine 112 ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, 06 EF 0830 plakalı araç içinde bulunan Murat Balkan araç içinde sıkıştı. Balkan Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Oruç Alper'in ise araç içinden kendi imkanları ile çıktığı tespit edildi.

Bozüyük Mahalle Muhtarı Ahmet Yanmadık'ın ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.