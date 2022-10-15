İhlas Haber Ajansı

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Yatağan'da trafik kazası: 1 ölü

Yatağan-Milas karayolunda gece meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 34 yaşındaki Mesut Kırkağaç, direksiyon hakimiyetini kaybederek su kanalı üzerindeki boruya çarptı.

Asker eğlencesinden döndüğü öğrenilen sanayi çalışanı Kırkağaç, olay yerinde yaşamını yitirdi.


112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede 34 yaşındaki vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi.


Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının yaptığı çalışmaların ardından evli ve bir çocuk babası vatandaşın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı.

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